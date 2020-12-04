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  • Bakan Dönmez: Pazartesi günü Lityum karbonat üretime başlıyoruz
04 Aralık 2020 Cuma 15:52 | Son Güncelleme:

Bakan Dönmez: Pazartesi günü Lityum karbonat üretime başlıyoruz

Bakan Dönmez: Pazartesi günü Lityum karbonat üretime başlıyoruz

Son Dakika Haberleri.. Son dakika haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Pazartesi günü Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde lityum karbonat üretimine başlıyoruz" dedi.

Bakan Dönmez yerli elektrikli otomobilin pil yapımında da önemli bir girdi olarak kullanılacak lityum karbonat üretimine Pazartesi günü başlanacağını duyurdu.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Kömür sektörüne 2016'dan bugüne kadar toplam 250 milyon lirayı aşan destek ödemesi yaptık. 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde üretim ve istihdamı korumak amacıyla verilen destek miktarı da yaklaşık 120 milyon lirayı buldu.

Pazartesi günü Eskişehir Kırka Eti Maden tesislerinde lityum karbonat üretimine başlıyoruz. Başlangıçta yıllık 10 bin ton olacak pilot üretimimiz, kısa süre içinde yıllık 600 bin tona çıkacak. Bu üretim yerli elektrikli otomobilin pil yapımında önemli bir girdi olarak kullanılacak.

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