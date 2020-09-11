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  • Bakan Dönmez: Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı kıyımıza getirip sisteme bağlayacağız
11 Eylül 2020 Cuma 11:17 | Son Güncelleme:

Bakan Dönmez: Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı kıyımıza getirip sisteme bağlayacağız

Bakan Dönmez: Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı kıyımıza getirip sisteme bağlayacağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TUNA-1'deki çalışmalarla ilgili, "Bunun için şu anda mühendislik çalışmaları başlamış durumda. İnşallah hedefimiz 2023 gibi üç yıl içerisinde Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı kıyımıza getirip sisteme bağlamak. Ancak 2023'te karada ilk gaz teslimini yapacağız." açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki tarihi doğal gaz keşfine ilişkin yaptığı açıklamada, "Uygun bir modelle bu sahayı geliştirip üretime hazırlayacağız. Bunun için şu anda mühendislik çalışmaları başlamış durumda. İnşallah hedefimiz 2023 gibi üç yıl içerisinde Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı kıyımıza getirip sisteme bağlamak." dedi.

DHA'da yer alan haberde en yüksek üretim seviyesine çıkmak için belirli bir süreye ihtiyaçların olduklarını belirten Bakan Dönmez, " Ancak 2023 de karada ilk gaz teslimini yapacağız. Toplamda 30-40 kuyu açmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız şu anda bu çalışmayı yapıyor. Allah'ın izniyle çıkartacağız, bir sıkıntı görmüyoruz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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