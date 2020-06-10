Bakan Berat Albayrak: İstanbul'a finans merkezi yakışacak

Yatırım fonlarının toplam büyüklüğü 150 milyar lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken, fonları tercih eden yatırımcı sayısı da 3 milyon 100 bine yaklaştı. Yılın ilk 5 ayında hisse senedi ve altın gibi fonların cazip hale gelmesinin etkisiyle yatırım fonlarını tercih eden yatırımcı sayısı 88 bin 607 kişi arttı. Yaşanan gelişmeyi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye sermaye piyasalarının büyüdüğünü ve yatırımcı ailesinin genişlediğini söyledi.

ÇALIŞMA SÜRÜYOR



Albayrak, “Türk sermaye piyasalarını büyütmek, yatırım araçlarımızda enstrüman çeşitliliğini artırmak için çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’a ‘finans merkezi’ olmak çok yakışacak” dedi. Bu arada Albayrak, dün OECD toplantısına video konferansla katıldı.

MANİPÜLATÖRLER SPK KISKACINDA



Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Yatırımcılarımızın, özellikle borsaya yeni girmiş olan küçük yatırımcılarımızın haklarını korumak için aldığımız tedbirleri daha da sıkılaştırıyoruz” dedi. Taşkesenlioğlu, manipülatif hareketlere karşı ciddi ve sert önlemlerin alındığını belirtti. Taşkesenlioğlu, ilk 5 ayda 92 kişi hakkında işlem yasağı tedbiri uygulandığını söyledi. Taşkesenlioğlu “62 kişiye ise 37.6 milyon lira para cezası verdik” dedi.

İSLAMİ FİNANS ZİRVESİ ONLINE TOPLANACAK



Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Konferansı, 14-20 Haziran’da düzenleniyor. Konferasın açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Zirvenin ev sahibi Sabahattin Zaim üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, zirvenin online yapacaklarını söyledi.