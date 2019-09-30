3 yıllık Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni ekonomi programı tanıtım toplantısında konuştu.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından önemli satır başları;

"Programda bu yılın temasına "Değişim başlıyor dedik. Bu yılı pozitif bir büyümeyle kapatmaya hazırlanıyoruz. İhracatı artırdık, ithalatı azalttık, Türkiye küçülmedi.

Yılın ikinci yarısında, ertelenen özel tüketim ivmelenecek. Makro göstergelerin hepsinde kur atağı öncesindeyiz. Dengelenme hedefini başarıyla uyguladık. Bu süreci sürdürdükten sonra değişim sürecini de başlatacağız. 112 eylemin 44'ü hayata geçirildi.

YENİ EKONOMİ PROGRAMI'NDA ENFLASYON HEDEFLERİ

Eğer ekonomide güçlü olmayı amaçlıyorsak enflasyonu yüzde 5'in altına indirmek bizim temel hedefimiz olmayı sürdürecek. Bundan sonraki hedefimiz enflasyon olacak. Enflasyon hedefleri, 2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 için yüzde 6, 2022 için yüzde 4,9.

2019 YILINI CARİ FAZLA VEREREK KAPATACAĞIZ

Cari denge konusu da öncelikli hedeflerimiz arasında. Yılı inşallah cari açık değil cari fazla vererek kapatacağız. 2020 yılı için cari açık/milli gelir hedefi yüzde 1,2. Burada kilit kelime değişim. Lüks tüketim malları ithalatına yönelik tedbirlerimiz 2020'de de devam edecek. İhracatı destekleyen kredi politikası devam edecek.

Az kazanandan az vergi alınmasının önünü açacak vergi reformu adımlarını atmaya başlıyoruz.

Bu yıl büyüme hedefinin bir miktar uzağında kalacağız. 2020 yılını yüzde 5 büyüme ile başlayıp yıllık yüzde 5'lik büyümeyle devam etmeyi hedefliyoruz.

Daha önceki programda büyüme hedefleri 2019 için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde 5 olarak belirlenmiş, enflasyon hedefleri ise 2019 için yüzde 15,9, 2020 yılı için yüzde 9,8 ve 2021 yılı için yüzde 6 olmuştu.



Bütçe açığının GSYH'ye oranı hedeflerinin 2019 yılı için yüzde 1,8, 2020 yılı için yüzde 1,9, 2021 yılı için yüzde 1,7 olduğu programda, işsizlik oranı hedefleri de 2019 için yüzde 12,1, 2020 yılı için yüzde 11,9 ve 2021 yılı için yüzde 10,8 şeklinde sıralanmıştı.



Bu yılın nisan ayında da YEP kapsamındaki hedeflere yönelik reform paketi açıklanmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç edeceği yaklaşık 28 milyar TL'lik devlet iç borçlanma senetlerinin kamu bankalarına verileceği açıklaması öne çıkmıştı.