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  3. Bakan Albayrak'tan son dakika ücret ve komisyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan son dakika ücret ve komisyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan son dakika ücret ve komisyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal tüketiciler için üst sınır getirildi. 6 ila 850 TL arasında değişen EFT ücretleri 1 ila 100 arasında sınırlandırıldı. Her kalemde ücretler 3’te 1 ila 6’da 1 oranlarında düşürüldü'

Bakan Albayrak, ''Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya, maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz''


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