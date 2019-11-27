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  3. Bakan Albayrak'tan son dakika enflasyon değerlendirmesi

Bakan Albayrak'tan son dakika enflasyon değerlendirmesi

Bakan Albayrak'tan son dakika enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyon 2020'de yüzde 8.5, 2021'de yüzde 6, 2022'de yüzde 4.9 olacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Para ve maliye politikalarının koordinasyonu ile rekabet ve verimliliği artıracak yapısal tedbirleri hayata geçirerek, enflasyonu kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indireceğiz. Bu çerçevede Yeni Ekonomi Programı'nda enflasyonun 2020 yılında yüzde 8,5’e, 2021 yılında yüzde 6’ya, 2022 yılında ise yüzde 4,9’a düşmesi beklenmektedir" dedi.

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