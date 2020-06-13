Bakan Albayrak'tan sanayicilere müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz.