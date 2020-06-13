Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8191
  • 7,6779
  • 379.357
  • 109835
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Bakan Albayrak'tan sanayicilere müjde
13 Haziran 2020 Cumartesi 18:06 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak'tan sanayicilere müjde

Bakan Albayrak'tan sanayicilere müjde

Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız
Rusya'dan Türkiye'ye kritik Libya ziyareti
FETÖ şüphelisi dolapta yakalandı
NUN Okulları kabul süreci Haziran'da!
Düşmana vereceğimize havaya uçuralım
Galatasaray'a transferini doğruladı
Gizemli yer altı şehri ilgi çekiyor

Gizemli yer altı şehri ilgi çekiyor

Havadan görüntülendi: Burası Roma değil Mersin

Havadan görüntülendi: Burası Roma değil Mersin

2020'nin en popüler soğuk tatlıları ve içecekleri...

2020'nin en popüler soğuk tatlıları ve içecekleri...

Haftanın fotoğrafları (5-11 Haziran 2020)

Haftanın fotoğrafları (5-11 Haziran 2020)