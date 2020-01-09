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Bakan Albayrak'tan kredi müjdesi

Bakan Albayrak'tan kredi müjdesi

Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık." dedi.

Hazin ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Albayrak Türkiye'nin son çeyrekte yüzde 5 büyüyeceğini söyledi. Albayrak ayrıca 2020 yılında enflasyon ve faizde kalıcı tek hanenin görüleceğini de söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

YÜZDE 5 BÜYÜME MESAJI

2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık. Türkiye 2019'un son çeyreğinde yüzde 5 büyüyecek.

TL YÜZDE 10 DEĞER KAZANDI

Kur saldırısından bu yana Türk Lirası yüzde 10 değer kazandı. 2019 yılında yüzde 0,5'lik pozitif büyümeyi yakalayacağız. 2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz."

Bakan Albayrak geri ödemede sorun yaşayan çiftçiler için, "Ziraat Bankası %9 faizle 5 yılda kadar vadelendirecek" müjdesini verdi.


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