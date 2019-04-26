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  3. Bakan Albayrak'tan finans merkezi açıklaması

Bakan Albayrak'tan finans merkezi açıklaması

Bakan Albayrak'tan finans merkezi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız" dedi.

 Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile birlikte, tüm ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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