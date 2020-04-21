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  3. Bakan Albayrak'tan ‘1 milyon yazılımcı' açıklaması

Bakan Albayrak'tan ‘1 milyon yazılımcı' açıklaması

Bakan Albayrak'tan ‘1 milyon yazılımcı' açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı projesine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, proje için "Tarihi bir istihdam hamlesi" dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle

#1MilyonYazılımcı projemiz, YEP Eylem Planı kapsamındaki İstihdam Projeleri içerisinde bizi en çok heyecanlandıran proje olmuştu. Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak.

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