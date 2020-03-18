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  3. Bakan Albayrak: Zamanla ihtiyaç duyulan yeni paketler, yeni adımlar da devreye girecek

Bakan Albayrak: Zamanla ihtiyaç duyulan yeni paketler, yeni adımlar da devreye girecek

Bakan Albayrak: Zamanla ihtiyaç duyulan yeni paketler, yeni adımlar da devreye girecek

Bakan Berat Albayrak "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Zamanla ihtiyaç duyulan yeni paketler, yeni adımlar da devreye girecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecini en doğru şekilde yönetip, ekonomik açıdan bu süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağını bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile istihdamı korumak, reel sektörü ve esnafı desteklemek için gerekli adımları devreye aldıklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Vatandaşlarımızın tamamına dokunan bu paket dinamik bir pakettir. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir. İnşallah süreci en doğru şekilde yönetip ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız."

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