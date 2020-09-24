Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız

Eylül ayında %74,6 seviyesine çıkn Kapasite Kullanım Oranını ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor. Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor!



Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı.

İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız. pic.twitter.com/WwIilfte5A