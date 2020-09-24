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24 Eylül 2020 Perşembe 11:44 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız

Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız

Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı. Verileri değerlendiren Bakan Albayrak, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor. Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız.” dedi

Eylül ayında %74,6 seviyesine çıkn Kapasite Kullanım Oranını ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor. Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

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