Bakan Albayrak: Salgının üstesinden geleceğiz üretimimizi ayakta tutacağız
Son Dakika Haberleri.. Bakan Albayrak: Salgının üstesinden geleceğiz, ekonomimizi ve üretimimizi ayakta tutacağız. Salgın sonrası oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi alacağız.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:
Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız