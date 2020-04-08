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  3. Bakan Albayrak paylaştı: 70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor

Bakan Albayrak paylaştı: 70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor

Bakan Albayrak paylaştı: 70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Akkuyu NGS inşaatının atom çekirdeği üzerinde yükseldiğini açıkladı. Albayrak "70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor" açıklamasında bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz.


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