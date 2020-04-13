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  3. Bakan Albayrak müjdeyi verdi! O borçları öteledik

Bakan Albayrak müjdeyi verdi! O borçları öteledik

Bakan Albayrak müjdeyi verdi! O borçları öteledik

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 795 bin vatandaşın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için olan toplam 40,6 milyar TL'lik borcunu öteledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 795 bin vatandaşın konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için olan toplam 40,6 milyar TL’lik borcunu öteledi."

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarının, kurumsal ve ticari işletmelerin 20 milyar 585 milyon TL tutarındaki kredi borcunu öteledi."


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