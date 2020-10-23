  • $7,9566
  • 9,44
  • 487.046
  • 1190.63
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Ekonomi
  • Bakan Albayrak, kadın örgütü temsilcileriyle buluştu
23 Ekim 2020 Cuma 20:35 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak, kadın örgütü temsilcileriyle buluştu

Bakan Albayrak, kadın örgütü temsilcileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Albayrak toplantı sonrası bir paylaşım yaparak, "W20 (Women20) Türkiye Delegasyonu ile yaptığımız toplantıda kadınların iş hayatına katılımı ve yaşadığı sorunları ele aldık. KADEM, KAGİDER ve TİKAD temsilcilerinin de görüşlerini aktardığı toplantıda kadınların iş hayatında olumlu etkiler sağlayacak projeleri konuştuk." ifadelerini kullandı.

<p>Vergi müfettişi olduğunu söylerek bir firma sahibinden 600 bin lira rüşvet almak isteyen şahıslar

İstanbul'da mali müşavire rüşvet baskını: Suçüstü yakalandılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Aslan ''Pamuk'' ile Bengal kaplanı ''Toby''nin şaşırtan dostluğu

İstanbul'un ilçelerinin koronavirüs yoğunluk haritası

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.