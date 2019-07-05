Bakan Albayrak: Haziran ayı itibarıyla ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

GEREKLİ ADIMLARI KARARLILIKLA ATMAYA DEVAM EDİYORUZ

Bugüne kadar olduğu gibi ekonomide bundan sonra da gerekli adımları atmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Türkiye her gün birilerinin söylediği gibi sorunların büyütülerek gündem oluşturacağı bir ülke değil, Türkiye tüm sıkıntıları aşacak büyük ve güçlü bir ülke. Önceliklerimizi cari açık ve yüksek enflasyon sorunlarının çözümüne verdik. İkinci yarıda toparlanma sürecinin hızlı başladığını söyleyebiliriz. Ekonomik göstergeler iyileşme eğiliminde.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA ENFLASYON TEK HANELERE DÜŞECEK

CDS'ler 120 puana yakın düştü. 2 yıl vadeli tahvil faizlerimizde 350 baz puan iyileşme oldu. Makroekonomik göstergelerimizde somut gelişmeleri görüyoruz. Enflasyonda yıllık hedeflediğimiz rakamın altını gördük. Hatta enflasyonun yeni sisteme geçtiğimiz temmuz ayının da altına taşıdık. Bunda aldığımız tedbir ve gıda fiyatlarının etkisi var. Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da düşeceğini yılın ikinci yarısında tek hanelere düşeceğini söyleyebiliriz. Enflasyonla mücadelemizi ileriye taşımak ve ekonomik büyümeyi güçlendirmek amacıyla tarımsal üretimi destekliyoruz.

HAZİRAN AYI İLE BİRLİKTE İLK DEFA CARİ FAZLANIN VERİLDİĞİ DÖNEME GİRECEĞİZ

Dengelenme sürecinin kazanımlarını cari açıkta da gözlemliyoruz. Yıllık cari açığımız 8.6 milyar dolara kadar geriledi. Bu rakam ocak 2014'ten bu yana en düşük seviyede. Haziran ayı ile birlikte ilk defa cari fazlanın verildiği döneme gireceğiz. Yapısal dönüşüm adımları başta olmak üzere, Türkiye ekonomisinin karşılaştığı sorunlara çözüm üreten tedbirleri hayata geçirmeye başladık.

YEP HEDEFLERİMİZİN ÜZERİNE ÇIKARAK GÜÇLÜ PERFORMANS ORTAYA KOYACAĞIZ

Bu yılın ikinci yarısı ile birlikte büyüme ve istihdamda YEP hedeflerimizin üzerine çıkarak güçlü performans ortaya koyacağız. Ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerimize ulaşmada bankacılık dışı finans kesimini desteklememiz önemli.