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  3. Bakan Albayrak duyurdu: 3 ay maaş desteği vereceğiz

Bakan Albayrak duyurdu: 3 ay maaş desteği vereceğiz

Bakan Albayrak duyurdu: 3 ay maaş desteği vereceğiz

Bakan Albayrak "Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz." açıklamasında bulundu.


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