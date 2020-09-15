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  • Bakan Albayrak: Bütçe ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi
15 Eylül 2020 Salı 18:37 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak: Bütçe ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi

Bakan Albayrak: Bütçe ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi
DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar TL fazla verdi" dedi.

"GEREKEN ADIMLARI ATMAKTAN ÇEKİNMEYİZ"

Bakan Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Albayrak, "Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak evet; ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.

<p>Editör/Kurgu: Ezgi Aşık (<a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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