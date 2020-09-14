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  • Bakan Albayrak BDDK'nın 20. yılına özel mesaj yayımladı
14 Eylül 2020 Pazartesi 15:47 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak BDDK'nın 20. yılına özel mesaj yayımladı

Bakan Albayrak BDDK'nın 20. yılına özel mesaj yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak ankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 20. kuruluş yıldönümüne özel sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 20. kuruluş yıldönümüne özel sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Bakan Albayrak, başarılarla dolu yıl dilediğinde bulundu.

Bakan Albayrak mesajında şu ifadelere yer verdi; 

BDDK 20 Yaşında...
Sağlam ve güçlü yapısı sayesinde dünyada örnek gösterilen bankacılık sektörümüzün bu noktaya erişmesinde etkin rol oynayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 20. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Başarılarla dolu nice yıllara!
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