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  3. Bakan Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü
04 Haziran 2020 Perşembe 00:33 | Son Güncelleme:

Bakan Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü

Bakan Albayrak bazı bankaların genel müdürleriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle Bakanlıkta toplantı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı bankaların genel müdürleriyle Bakanlıkta toplantı yaptı.

AA'nın aktardığı habere göre, Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile Kovid-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik."
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