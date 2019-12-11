Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8009
  • 6,4628
  • 274.256
  • 107922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Bakan Albayrak açıkladı! işte 2020 hedefleri

Bakan Albayrak açıkladı! işte 2020 hedefleri

Bakan Albayrak açıkladı! işte 2020 hedefleri

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: "İhracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığının 2020 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, burada yaptığı konuşmada, "Küresel ticaretteki büyük daralmaya rağmen aldığımız tedbirler ve verdiğimiz desteklerle ihracatımızı düşürmedik. İthalatımızı azaltmak için her alanda yerli kaynakların ve yeri üretimin tercih edilmesini sağladık. Bundan sonraki süreçte de ihracat ve katma değerli üretime dayalı sektörleri desteklemeye, kaynakların da özellikle bu alanlarda kullanılmasına özen göstereceğiz." dedi.

(AA)


Merve Boluğur ilacını Çağatay Ulusoy'da buldu
Yasemin Özilhan setten paylaştı: Ben yine bildiğiniz gibi
Eski eşten Şeyma'ya olay gönderme
MasterChef jürisi Danilo Zanna itirafıyla olay oldu!
Güzel oyuncuyu utandıran soru
<p>Şanlıurfa´da 2 yıl önce güvenlik güçlerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen op

Dünyadaki Dört Urartu Kazanından Biri 'Urartu´nun Başkenti' Van´da Sergilenecek

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Mersin'e Çin'den getirilen kaçak 23 ton kuzu ciğeri yakalandı

Şimdiye kadar yaşanmış akılalmaz olaylar