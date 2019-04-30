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  3. Bağ-Kur'lunun prim günü sayısı SSK'lıyla eşit olacak

Bağ-Kur'lunun prim günü sayısı SSK'lıyla eşit olacak

Bağ-Kur'lunun prim günü sayısı SSK'lıyla eşit olacak

Esnaf ve Sanatkarlar Strateji ve Eylem Planı’nda son aşamaya gelindi. Hedef SSK’lıyla Bağ-Kur’lunun emeklilik için aranan prim gün sayısının eşitlenmesi. 

Miray ÇİMEN

Bağ-Kur’luların prim gün sayısı SSK’lıyla eşit hale gelecek. Esnaf ve Sanatkarlar Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı’nda SSK kapsamındaki sigortalılar ile Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılarda emekli olabilmek için aranan prim gün sayısının eşitlenmesi hedefi yer aldı. SSK kapsamındakiler halihazırda 7 bin 200 günde, Bağ-Kur’lular ise 9 bin günde emekli oluyor. 

TESK BAŞKANI İSTEMİŞTİ 

Daha önce benzer bir talepte bulunan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, "Tüm kesimlerin eşit haklara sahip olması için prim gün sayısı eşitlenmeli” ifadesini kullanmıştı.

Kredi garantisinde sorun bitecek

Taslakta, esnafın kredi garantisi temin edebileceği Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri’ne (ESKKK) ilişkin de bir madde yer aldı. Esnaf ve sanatkarların bu kuruluşların yapılanması ve işleyişiyle ilgili bazı sorunların olduğunu ifade ettikleri belirtilen taslakta, sorunların çözümüne yönelik araştırma ve mevzuat değişikliği çalışması yapılacağı belirtildi.

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