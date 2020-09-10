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  • Avustralya'ya 160 milyon adet Türk maskesi ihraç ediyor
10 Eylül 2020 Perşembe 23:23 | Son Güncelleme:

Avustralya'ya 160 milyon adet Türk maskesi ihraç ediyor

Avustralya'ya 160 milyon adet Türk maskesi ihraç ediyor

TT Medical Group, Avustralyalı teknoloji şirketi Dotz Nano Limited 160 milyon adet maskelik bir anlaşma imzaladı.

1 yıl içinde teslim edilecek maskeler karşılığında, 45 milyon dolarlık ihracat yapılacak. Avustralyalı Dotz Nano CEO’su Uzi Breier, “Yapılan bu uluslararası anlaşma, başlangıç olarak üretilecek toplam 160 milyon maskeyle sağlık çalışanlarının ve kullanıcıların kalitesi doğrulanmış yüz maskelerini kullanmalarını sağlayacak” diye konuştu.

SIRADA YENİLERİ VAR

Kısa süre içinde İngiltere, Kıbrıs ve BAE’de hali hazırda girişim ortaklığı yapan TT Medical Group, Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Afrika’da birçok ülkede de potansiyel ortak girişimler için görüşmeler yürütüyor.  

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