Avrupa'nın metal ambalajları Türk şirkete emanet
Dünyanın en büyük 10 metal ambalaj üreticisinden biri olan Sarten Ambalaj, bölgesel ambalaj şirketinden global ambalaj şirketi olma yoluna girdi.
15’i Türkiye’de üçü de yurtdışında olmak üzere toplam 18 fabrika ile faaliyet gösterdiklerini belirten Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, “Yurtdışında en son fabrikamızı Hollanda’da kurduk. İlk yılımızda başarılı olduk. Daha sonra yatırımlarımızı iki katına çıkardık” dedi. CEO Zeki Sarıbekir, Avrupa’da benzer bir sistemle yeni yatırımlar düşündüklerini ifade etti.
HEDEF 15 MİLYON EURO CİRO
Hollanda’daki fabrika sayesinde Avrupa’ya ihracatı artırdıklarını kaydeden Sarıbekir, “Geçen sene kurduğumuz ikinci hatla birlikte 2020 hedefimiz 15 milyon Euro ciroya ulaşmak” ifadesini kullandı.