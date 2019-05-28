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28 Mayıs 2019 Salı 12:04 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 12:20

Avrupa Merkez Bankası yeni 100 ve 200 avroluk banknotların tedavüle girdiğini duyurdu

Avrupa Merkez Bankası yeni 100 ve 200 avroluk banknotların tedavüle girdiğini duyurdu

Avrupa Merkez Bankası, yeni teknolojik özellikler eklenen 100 ve 200 avroluk banknotların dolaşıma girdiğini duyurdu.

Avrupa Merkez Bankasından (ECB), yapılan açıklamada, önceki serilere göre daha yenilikçi güvenlik özelliklerine sahip olan 100 ve 200'lük yeni avro banknotların tedavüle çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 100 ve 200'lük yeni avro banknotların, aynı zamanda diğer seriler gibi "hisset, bak ve eğ" yöntemiyle de test edilebildiği belirtilerek, 100 avroluk banknotların 50 ve 20'lik banknotlardan sonra en fazla kullanılan banknotlar olduğu vurgulandı.

Yeni 100 ve 200 avroluk banknotlar, ilk olarak 20 avroluk banknotta kullanılan yenilikçi "portre penceresi" teknolojisini içeriyor. Banknot, ışığa tutulduğunda hologram üzerindeki pencere şeffaf hale geliyor ve mitolojik bir figür olan "Europe"un portresi, banknotun her iki tarafından da görülebilecek şekilde ortaya çıkıyor. Ayrıca, ışık altına tutulduğunda gri şeridin üzerinde de küçük avro sembolleri beliriyor.

Çıplak gözle görülebilen güvenlik özelliklerine ek olarak, yeni avro banknotlar ayrıca makine tarafından okunabilir güvenlik özelliklerine de sahip.

Yeni piyasaya sürülen avro banknotların yükseklik boyutu da kullanımını pratikleştirmek amacıyla küçültülerek 50 avro ölçülerine getirildi. Ancak uzunluğu değiştirilmedi.

Banknotları güncelleme işlemi, sahtecilikle mücadele çerçevesinde 2002 yılında gündeme gelmişti. Daha önce 5, 10, 20 ve 50 avroluk banknotlar güncellenerek piyasaya sürülmüştü.

(AA)

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