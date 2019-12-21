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  3. Avrasya Tüneli'yle bu yıl 1.2 milyar lira tasarruf

Avrasya Tüneli'yle bu yıl 1.2 milyar lira tasarruf

Avrasya Tüneli'yle bu yıl 1.2 milyar lira tasarruf

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerinin trafik yüklerini paylaşan Avrasya Tüneli’nin bu yıl yaklaşık 1.2 milyar lira tutarında tasarruf sağladığı hesaplandı.

Tünel zamandan 870 milyon lira, yakıttan 295 milyon lira, emisyondan 31 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 196 milyon lira tasarruf sağladı.

GÜNDE 100 BİN ARAÇ 

Kazlıçeşme-Göztepe hattında karayoluyla yolculuk edilirse köprülerle ortalama 42 dakika sürüyor. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde bu süre 60 ila 100 dakika arasına kadar çıkıyor. Günlük 120 bin araç kapasitesiyle hizmet veren tünel sayesinde seyahat süresi ise bu hatta 100 dakikadan 15 dakikaya iniyor.


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