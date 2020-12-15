AVM'lere ‘kiracıya göre indirim' tavsiyesi

Yayınlanan genelgelerle faaliyetleri durdurulan sinema, çocuk eğlence merkezi ve benzeri işletmelerden kira alınmadığı, sektörlere göre her kiracı özelinde yüzde 70’lere varan indirimler yapıldığı belirtilen açıklamada, “Bu destekler kapsamında kiracılarımıza üyelerimiz tarafından şimdiye kadar 5 milyar TL’yi aşkın kira desteği alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından verilmiştir” denildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Paydaşlarımız olan kiracılarımıza önümüzdeki dönemde de üyelerimizin elinden gelen desteği her kiracı özelinde oluşturarak vermesi tavsiye edilmektedir. Alışveriş merkezi yatırımcılarının bu tavsiye kararını da hayata geçireceğine inancımız tamdır. Benzer yaklaşımın finans kuruluşları tarafından üyelerimize gösterilmesi de hayati önem arz ediyor.”

400 LİRALIK MARKET FİŞİ



Diğer taraftan Coca-Cola Türkiye de, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği ve Kızılay işbirliğiyle yeme-içme çalışanlarına kişi başı 400 liralık market fişi dağıtacaklarını duyurdu.

TAZMİNATSIZ ÇIKIŞ TALEBİ



Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de, perakende için ciro kirası ya da kira indirimi imkanı olmayan mağazaları boşaltma dışında bir seçenek kalmadığını belirterek, “Tazminatsız serbest çıkış şansı verilmezse birçok marka önümüzdeki baharı göremeyebilir” dedi.