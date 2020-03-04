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  3. AVM'lerde her pazartesi virüs temizliği yapılacak

AVM'lerde her pazartesi virüs temizliği yapılacak

AVM'lerde her pazartesi virüs temizliği yapılacak

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Altaş, koronavirüsün alınan önlemlerle henüz Türkiye’de görülmediğini belirterek, “Ancak Türkiye’de görülürse ilk vuracağı noktalar maalesef alışveriş merkezleridir. Bu nedenle AVM’lerde her pazartesi dezenfeksiyon yapılmasını tavsiye ediyoruz” dedi. 12. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi’nde konuşan Altaş, virüsün bir algı operasyonu olduğunu belirtti.

ŞEHİT AİLELERİNE YARDIM

Altaş ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle İdlib şehit ve gazilerinin ailelerine ulaşarak, sıvasız evleri sıvamak, çocuklarını okutmak için bir burs kampanya başlattıklarını da sözlerine ekledi. 


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