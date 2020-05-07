AVM'ler 10.00'da, mağazalar 11.00'de kapılarını açacak

Açılış öncesi Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) AVM’ler için bir dizi yeni tavsiye kararı aldı. Buna göre AVM’lerin faaliyet saatleri 10.00-22.00 olarak kalacak. AVM’lerdeki perakedenciler ise 11 Mayıs-1 Haziran arasında 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

KİRA TARTIŞMASI SÜRÜYOR



AYD, AVM’lerdeki kiracılardan mayıs ayı için bir kira bedeli tahsil edilmemesi; devam eden aylarda her AVM’nin kendi koşullarında kiracılarına gerekli desteği vermesi için azami çaba harcaması yönünde de tavsiye kararı aldı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ise “Normalleşme tam olarak gerçekleşene kadar 90 gün süreyle kira talebinde bulunulmasın” açıklaması yaptı.