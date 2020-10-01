AVM'de müşteri azaldı, ciro arttı

AVM genelinde trafik sayısının düştüğünü açıklayan Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, buna rağmen sepet cirolarının arttığını belirtti.

10 HAFTALIK DİJİTAL KONFERANS



Tınastepe, “Artık ihtiyacı olanlar hızlıca alışveriş yapıp çıkıyor. Bu da ortalama sepet cirolarını yükseltti. Ancak yeme içmede cirolar çok düşük” dedi. Tınastepe, “Perakende Teknolojileri Konferansı, bu yıl yeni formatıyla 10 oturumluk bir webinar serisi şeklinde yapılacak. Konferansın dijitale taşınan oturumları 7 Ekim Çarşamba günü saat 15.00’da başlayacak ve 10 hafta sürecek” dedi.