AVM mağazaları esnek çalışacak

Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM’lerde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki işyerleri faaliyet gösterecek. 11 Mayıs’ta esnek çalışma saatleriyle isteğe bağlı kepenk açacak firmalar, 1 Haziran itibarıyla zorunlu çalışma sistemine geçecek. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, esnafın ilk etapta işyerini açıp açmama konusunda serbest olduğunu belirterek, bazı firmaların 10.00-22.00, bazılarının da 11.00-21.00 saatlerinde hizmet verebileceğini dile getirdi. Bazı mağazaların açılışa hazır olmadığını belirten Altaş, AVM’lerdeki işyerlerinden mayısta kira alınmayacağına dikkati çekti.

TERCİH ARTIK CADDE



GfK’nın araştırmasına göre, her 2 kişiden biri Kovid-19 sona erdiğinde AVM yerine cadde üzerindeki mağazalardan alışveriş yapacak. Tüketicilerin yarısı, salgın sonrasında saç boyası, kesimi gibi kuaför ihtiyaçlarını evde kendisi karşılayacak. Her üç tüketiciden ikisi salgın sona erdiğinde restoran, kafe ve barlara daha seyrek gideceğini ifade etti.