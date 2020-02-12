Atlasglobal uçuşlarını durdurdu
Son uçuşunu bugün İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştiren şirket, tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı. Şirket yetkilileri bütün çalışanlarını Florya'daki Genel Müdürlük binasına davet etiği öğrenildi.
26 Kasım'da uçuşlarını askıya alan Atlasglobal 21 Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Bağdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlamıştı. Şirket, uçuşlarını durdurma kararı aldı. Atlasglobal karar sonrası son uçuşunu bugün İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştirdi. Şirket yetkilileri bütün çalışanlarını Florya'daki Genel Müdürlük binasına davet etiği öğrenildi.
DHA