Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,918
  • 6,6428
  • 255.191
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. 'Atık ekonomisinin katkısı 35 milyar liraya ulaştı'

'Atık ekonomisinin katkısı 35 milyar liraya ulaştı'

'Atık ekonomisinin katkısı 35 milyar liraya ulaştı'

Atıkların geri dönüşümünü sağlamak amacıyla hükümet kurumları ve STK'ların işbirliğiyle oluşan atık ekonomisinin ülkeye katkısı 35 milyar liraya ulaştı. 

Bakanlıklar başta olmak üzere, kamu kuruluşları, dernekler, vakıflar ve vatandaşların katkılarıyla sürdürülen faaliyetler, büyük bir ‘atık ekonomisi’ oluşmasını sağladı. Bu alanda etkili çalışmaları sürdüren kuruluşlardan biri Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) oldu.  

2018'DE 650 BİN TONA ULAŞTI

ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer, 2005’ten beri yaklaşık 7 milyon ton ambalaj atığını geri dönüştürdüğü bilgisini vererek, “Çalışmalarımızın ekonomimize katkısı yaklaşık 35 milyar lira düzeyinde. ÇEVKO’nun, 2018 yılında geri dönüştürdüğü ambalaj atığı ise 650 bin 750 tona ulaştı" diye konuştu. 

3 milyon aracın deposuna denk tasarruf  edildi

Geçen yıl 650 bin tonu geçen ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle birlikte;

• 1 milyon ailenin 1 yıllık elektrik tüketimine eş değer, 2 bin 730 gigavatsaat elektrik tasarrufu sağlandı. 

• Bin 440 olimpik yüzme havuzu hacmine eşit, 3 milyon 600 bin metreküp düzenli atık depolama sahasından tasarruf edildi. 

• 3 milyon aracın deposunu dolduracak, 134 milyon litre petrol tasarrufu elde edildi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Turgut Alp, Diriliş Osman kadrosunda mı? Tarihi kaynaklar ne diyor?
Asena'ya baba şoku! Tam 1. 5 aydır...
Deniz Akkaya'nın sırrı ortaya çıktı
Babalık en çok onlara yakıştı
'Kendimi kanıtlamak için çok çalıştım'
<p>Atatürk Spor Salonu´nda yapılan müsabakalarda 41 kiloda Zeynep Karakoç ile Hatice Sap mücadele et

Tekvandocu 23 Yıllık Eş Birbirlerine Rakip Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rus lider Putin’den Çinli mevkidaşı Xi Jinping’e sürpriz