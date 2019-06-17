'Atık ekonomisinin katkısı 35 milyar liraya ulaştı'

Bakanlıklar başta olmak üzere, kamu kuruluşları, dernekler, vakıflar ve vatandaşların katkılarıyla sürdürülen faaliyetler, büyük bir ‘atık ekonomisi’ oluşmasını sağladı. Bu alanda etkili çalışmaları sürdüren kuruluşlardan biri Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) oldu.

2018'DE 650 BİN TONA ULAŞTI

ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer, 2005’ten beri yaklaşık 7 milyon ton ambalaj atığını geri dönüştürdüğü bilgisini vererek, “Çalışmalarımızın ekonomimize katkısı yaklaşık 35 milyar lira düzeyinde. ÇEVKO’nun, 2018 yılında geri dönüştürdüğü ambalaj atığı ise 650 bin 750 tona ulaştı" diye konuştu.

3 milyon aracın deposuna denk tasarruf edildi

Geçen yıl 650 bin tonu geçen ambalaj atıklarının geri dönüşümüyle birlikte;

• 1 milyon ailenin 1 yıllık elektrik tüketimine eş değer, 2 bin 730 gigavatsaat elektrik tasarrufu sağlandı.

• Bin 440 olimpik yüzme havuzu hacmine eşit, 3 milyon 600 bin metreküp düzenli atık depolama sahasından tasarruf edildi.

• 3 milyon aracın deposunu dolduracak, 134 milyon litre petrol tasarrufu elde edildi.