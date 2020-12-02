‘Atayurdu'nda ilk uçuş

İlk uçuşu FlyArystan Havayolları, Nur-Sultan Şehri’nden Türkistan’a yaptı. Havalimanı; sıfırdan inşa edilen ve sadece Kazakistan’ın değil bölgenin Sovyet dönemi sonrası yapılan ilk Greenfield havalimanı olma özelliğini taşıyor. YDA Group Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan “Elbasımız Nursultan Nazarbayev tarafından 28 Eylül’de hizmete açılan havalimanımız; Türkistan’ı dünya ile buluşturacak. YDA olarak Kazakistan’ı atayurdumuz, ikinci vatanımız olarak kabul ediyoruz” diye konuştu.

KAPASİTESİ ÜÇ MİLYON



Türkistan Uluslararası Havalimanı projesinde 905 hektar üzerine toplam 25 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip. Havalimanı’nın yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip olması bekleniyor. YDA Group halen Kazakistan’da 2007 yılından bu yana Aktau Havalimanı’nı da işletmeye devam ediyor.