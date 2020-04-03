Asya Kalkma Bankası: Kovid-19'un küresel ekonomiye maliyeti 4,1 trilyon doları bulabilir

ADB, "Asya Kalkınma Görünümü 2020" raporunu yayınladı. Raporda, Kovid-19 salgınının ekonomik etkisine yönelik güncelleme yapılarak, daha uzun ekonomik faaliyetlerin durması, daha büyük talep şokları ve Avrupa, ABD ve diğer büyük ekonomilere yayılmasına bağlı senaryosunda virüsün dünya ekonomisine maliyetinin 4,1 trilyon dolara çıkabileceği belirtildi.

Bunun, küresel düzeyde gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 4,8 daralması anlamına geldiğinin ifade edildiği raporda, Çin dahil olmak üzere gelişmekte olan Asya ülkelerine pandeminin toplam maliyetinin 891,6 milyar dolar olacağı öngörüldü.

Raporda, ekonomik faaliyetlerin daha kısa süreli durması ve talep şoklarının daha küçük kalması senaryosunda pandeminin küresel ekonomiye maliyeti 2 trilyon dolar ile sınırlanırken, küresel GSYH’nin yüzde 2,3 küçüleceğine işaret edildi.

ADB, kalkınma görünüm raporunda, Asya’ya yönelik bu yıl için ortalama büyüme tahminini yüzde 5,5’ten 2,2'ye çekerken, gelecek yıl bölgenin büyümesinin yeniden hızlanarak yüzde 6,2 yükselmesini öngördü.

Raporda görüşlerine yer verilen ADB Başekonomisti Yasuyuki Sawadaise, ekonomik görünüme yönelik risklerin özellikle Kovid-19 salgınından dolayı aşağı yönlü yüksek kaldığını belirterek, “Kimse Kovid-19 salgınının ne kadar yayılacağı hakkında değerlendirme yapamaz ve ekonomik faaliyetlerin sınırlanması halihazırda tahmin edilenden daha uzun sürebilir. Ağır finansal çalkantı ve kriz olasılığı hiçe sayılamaz. Emtia fiyatlarında ve turizminde sert ve uzun süreli düşüşler bölge genelinde bağımlı ekonomilere zorluklar oluşturabilir. “değerlendirmesinde bulundu.