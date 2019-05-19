ASKON Genel Başkanı Aydın: Seçim sonrası döviz dalgalanmaları normalleşecek

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Seçim sonrası kesintisiz reform süreciyle bu dalgalanmanın normalleşmeye doğru gideceğini belirtebiliriz. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler ise uzun vadede ekonomik oranda büyümeye işaret ediyor." dedi.

ASKON Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nın dördüncüsü Gaziantep'te bir otelde gerçekleştirildi.

Raporun sunumunu yapan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ekonomisi yüzde 7'lerde büyüyen, bölgesinde aktif rol oynayan ve bağımsız politikalar yürüten Türkiye'nin açıkça hedef seçildiğini belirtti.

Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan ülkenin cesur politikaları ve yürekli adımları nedeniyle hedef seçildiğini anlatan Aydın, 15 Temmuz darbe girişimi döneminde bile dizlerinin üstüne düşmeyen bir Türkiye'yi herkesin gördüğünü ifade etti.

Aydın, Türkiye'nin özgürlüğü söz konusu olduğunda geçmişinde olduğu gibi yeniden tüm prangaları bertaraf ettiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle tüm dünyaya özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza olan düşkünlüğümüzü yeniden ihraç ettik. İşte bizim en büyük ihracatımız bağımsızlık karakterimiz oldu. Bu nedenle dünün ve bugünün emperyalist güçleri ülkemiz üzerine çeşitli senaryolarda buluşuyor ve saldırılarını gerçekleştiriyorlar. Bu saldırıları çok iyi okumalı, asıl gayelerini anlamalı ve geleceğe yönelik planlamalarımızı buna göre yapmalıyız. Bu süreçte biz iş insanlarına düşen görev ülkemiz üzerine oynanan bu oyunları bertaraf etmek için daha çok çalışıp, daha çok üreterek ülke ekonomimizi sağlam limanlara çekmek olmaktır. Unutmayalım ki bizleri terörle, darbelerle yıkamayan ve bölemeyenlerin hedefi ülke ekonomimiz olacaktır. Bu nedenle onlara verilecek en güzel cevap ekonomisi güçlü bir Türkiye olacaktır."

"Türkiye fırsatçılar tarafından hedef seçilmiştir"

İstanbul seçimleri iptali nedeniyle özellikle döviz kurlarında dalgalanmanın seyrine devam edeceğini öngördüklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının endişeleri arttırdığı bir ortamda Türkiye YSK'nin seçim hukuku üzerinden vermiş olduğu bir karar sonrası ekonomik olarak bu durumdan istifade etmeye çalışan fırsatçılar tarafından hedef seçilmiştir. Seçim sonrası kesintisiz reform süreciyle bu dalgalanmanın normalleşmeye doğru gideceğini belirtebiliriz. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler ise uzun vadede ekonomik oranda büyümeye işaret ediyor. 'Tarımda Milli Birlik Projesi' ile alınan kararların zamanla hayata geçmesi gıda enflasyonu üzerinde zamanla etkisini gösterecek ve enflasyon rakamları hedeflendiği üzere 2019 yılı için hedeflenen yüzde 15,9'luk orana düşecektir."

Gaziantep'in ihracat rakamları

Gaziantep'in bu yılın ilk 4 ayındaki toplam ihracatının 2,5 milyar doları bulduğunu kaydeden Aydın, kenttin küresel anlamda sıkıntıların yaşandığı bir dönemde iyi bir gidişat gösterdiğini aktardı.

Aydın, şehrin ocak ayında 576 milyon, şubatta 587 milyon 774, martta 643 milyon 727 ve nisan aylarında 687 milyon 626 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını ve sene sonunda ise 8 milyar doları bulmasının beklendiğini vurguladı.

Toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sait Kirazoğlu, Derya Bakbak, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, ASKON Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yavuzer, ASKON Gaziantep Şube Başkanı Alper Tunga Çiftçi ve çok sayıda iş insanı katıldı.

(AA)