Ülkemizde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaşanan kritik süreçte Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde celp ve terhislerin ertelenmesinin ardından, binlerce askerin terhis olacak ailelerine kavuşacakları tarih netleşti. Askerlik terhis işlemleri ne zaman yapılacak? Askerlik celp ve terhis tarihleri belli oldu mu? gibi soruların yanıtları merak konusu olmuştu. İşte tüm merak edilenler..

ASKERLİK TERHİS İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Askerlik celp ve terhis tarihleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan: "Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak" dedi.

Milli Savunma Bakanlığının atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran’da yeniden başlayacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, dünyanın tamamıyla birlikte Türkiye'yi de etkileyen Kovid-19 salgınında önemli bir dönüm noktasına gelindiğini dile getirdi.

YENİ ASKERLİK TAKVİMİ BELLİ OLDU



Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen terhis ve celp işlemlerinin tarihi belli oldu. Buna göre, terhis işlemleri 31 Mayıs'ta, celp işlemleri ise 5 Haziran'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs sebebi ile ertelenen askerlik işlemleri ile ilgili yeni takvimi açıkladı.

Koronavirüs sebebi ile askerlik işlemlerinde yapılan kısıtlamalar kaldırılıyor. Askerlik görevi bir ay uzatılan ve silah altında bulunan 66 bin yükümlü, 31 Mayıs tarihinde terhis olacak. 53 bin kişi ise 5 Haziran'da celp işlemlerine başlayacak.