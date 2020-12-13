Aşı haberi umutları yeşertti... Türkiye'nin turizmdeki rakipleri dibi gördü

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) ‘Kovid-19 Sürecinde Türkiye ve Dünya Turizmi Değerlendirmesi’ raporuna göre, salgının ortaya çıktığı ve büyük bir hızla yayıldığı 2020 yılında dünya genelinde turizm destinasyonları büyük kayıplara uğradı ve Türkiye’nin turizmdeki rakipleri bu yıl dip seviyeleri gördü.

RUSLAR İLK SIRADA



Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerine bakıldığında, İspanya, turizmde ilk 8 ayda yüzde 76 gerilerken, Yunanistan ise ilk 7 ayda yüzde 81 düşüş yaşadı. İtalya’nın yaşadığı kayıp yüzde 43 olurken, Hırvatistan’da da yüzde 53’lük kayıp yaşandı. TÜRSAB raporuna göre, 2020 yılının ocak-ekim dönemini kapsayan ilk 10 aylık dönemde Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında, 2019’un aynı dönemine göre yüzde 72.5 düşüş yaşandı. 2019 yılının ocak-ekim döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısı 40.7 milyonken 2020’de bu sayı 11.2 milyona geriledi. Bu dönemde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında ilk sırada Rusya yer alırken, Rusya’yı Almanya, Bulgaristan, Ukrayna ve İngiltere izledi. Rapora göre, farklı ülkeler ve firmalarca aşı çalışmaları devam ederken, bu haberler umutları yeşertti.

1975 TESİS SERTİFİKA ALDI



Raporda yer alan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı verilerine göre, 24 Kasım itibarıyla Türkiye’de 1.975 konaklama tesisi ‘Güvenli Turizm Sertifikası’yla hizmet veriyor. ‘Güvenli Turizm Sertifikası’na sahip otellerin il bazlı dağılımında Antalya 374 tesisle ilk sırada yer alırken, İstanbul 373 tesisle ikinci sırada yer alıyor.