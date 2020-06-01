Asgari ücret açıklamaları güncel olarak takip ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl belirli tarihlerde asgari ücret belirleme toplantıları gerçekleştirilebiliyor. Bu toplantıların ardından yeni zamlı ücretler çalışanlar için belli oluyor. Asgari ücret net ve brüt ne kadar oldu? AGİ dahil asgari ücret 2020 ne kadar, kaç TL? gibi soruların yanıtları da merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR OLDU?



Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak açıklandı. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT 2020 NE KADAR OLDU?

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00SGK PRİMİ% 14 412,02

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43

GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73

DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34

KESİNTİLER TOPLAMI 618,30

NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70

AGİ 2020 NE KADAR?

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

2020 AGİ TABLOSU

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL