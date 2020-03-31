Asgari ücret desteği 2020 ne kadar? Asgari ücret desteği kimler alabilir? İşte tüm merak edilenler!

Asgari ücret desteği 2020 ne kadar? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi. Asgari ücret desteği hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 2020 NE KADAR?



Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, 2020 yılında istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak üzere; 2020'nin tamamında sektör ayrımı yapılmaksızın finansmanı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak şekilde, işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen düzenlemeyle 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ KİMLER ALABİLİR?



Prime esas günlük kazanç tutarı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 256 lira olarak esas alınıyor.

Asgari ücret 2020 ne kadar? AGİ dahil asgari ücret net ve brüt ne oldu?