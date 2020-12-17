Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? 2021 Asgari ücret tahmini zam oranları ne kadar?

Asgari ücret 3. toplantı tarihleri hakkında bilgi geldi. Toplamda 4 toplantının yapılacağı görüşmelerden ikincisi 15 Aralık tarihinde sona erdi. Toplantı, koronavirüs pandemi nedeniyle internet üzerinden online platformlarda gerçekleşiyor. Milyonlarca asgari ücret çalışanı 2021 Asgari ücret ne kadar olacak? sorusuna ve Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? olacağına yönelik aramalarını sürdürüyor.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu. TÜRKİŞ ev sahipliğinde yapılacak olan toplantı 22 Aralık’ta gerçekleştirilecek. 4. toplantı için henüz tarih verilmedi. Resmi kurumlardan detaylar gelince haberimize eklenecektir.

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında açılış ve kapanış toplantılarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapan komisyon, ara toplantılarını ise işçi ve işveren temsilcilerinin ev sahipliğinde ayrı ayrı gerçekleştiriyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Konuyu yakın takipte olan uzmanlardan yapılan açıklamalara göre; "Her ne kadar müzakereler devam ederken tahminde bulunmak zor olsa da, artış oranının yüzde 12 ila, yüzde 29 arasında olabileceğini varsayarak beş farklı net ücret üzerinden hesaplamalar yaptık" ifadesini kullandı.

İşte tahminler şöyle:

Yüzde 12 zam oranı ile net 2600 olduğunda 275 TL artış, AGİ ise 246.90 TL oluyor.

Yüzde 16 zam oranı ile net 2700 olduğunda 376 TL artış, AGİ ise 256.43 TL oluyor.

Yüzde 20 zam oranı ile net 2800 olduğunda 475 TL artış, AGİ ise 265.88 TL oluyor.

Yüzde 25 zam oranı ile net 2900 olduğunda 575 TL artış, AGİ ise 275.40 TL oluyor.

Yüzde 29 zam oranı ile net 3000 olduğunda 675 TL artış, AGİ ise 284.85 TL oluyor.