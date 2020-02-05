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Asgari ücret 2020 ne kadar oldu? İşte AGİ dahil asgari ücret net ve brüt tablosu

Asgari ücret 2020 ne kadar oldu" İşte AGİ dahil asgari ücret net ve brüt tablosu

Asgari ücretin ne kadar olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. AGİ dahil asgari ücret net ve brüt tablosu nedir? 2019 yılında gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından maaşlara yapılacak zam oranı açıklandı. Asgari ücret, yüzde 15 artışla brüt 2.943, net 2.324 TL oldu. Yeni asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girdi. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Asgari ücretin net ve brüt ne kadar olduğu merak ediliyor. AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu her yıl belirli tarihlerde toplanıyor. Gerçekleştirilen toplantıların ardından yeni yılda yapılacak olan zam oranı belli oluyor. Bu yıl son toplantı aralık ayında gerçekleştirildi. Asgari ücret, yüzde 15 artışla brüt 2.943, net 2.324 TL oldu. Bu zamla beraber artış gösteren AGİ tutarları ve detaylar haberimizde sizlerle.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00              

SGK PRİMİ% 14                412,02  

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43    

GELİR VERGİSİ% 15 (*)  154,51  

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ      220,73        

DAMGA VERGİSİ% 0,759          22,34       

KESİNTİLER TOPLAMI    618,30  

NET ASGARİ ÜCRET (**)              2.324,70  

AGİ NE KADAR?

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

Öte yandan, hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.

İŞTE 2020 AGİ TABLOSU

Bekar                                          220,73TL

Evli eşi çalışmayan                      264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu        297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu        331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu        375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu        375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu        375,23 TL,

Evli eşi çalışan                     220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu           253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu           286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu           331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu           353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu           375,23 TL


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