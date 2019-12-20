Asgari ücret 2020 ne kadar olacak? Asgari ücret belli oldu mu?

“Asgari ücret ne kadar oldu?” sorusu merak ediliyor. Asgari ücret belli oldu mu? Vatandaşlar heyecanla Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan toplantıları takip ediyorlar. İlk toplantı 2 Aralık’ta, ikinci toplantı 10 Aralık’ta yapıldı. 17 Aralık’ta yapılan son toplantıda Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat TÜİK'in bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştığını ancak açıklanan rakamların beklentilerinin altında olduğunu dile getirdi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret 2020 zammı son toplantının ardından belli olacak. Aralık ayının sonunda gerçekleştirilecek toplantının ardından zam oranı açıklanacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI 3. TOPLANTISI YAPILDI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı. Toplantıda, TÜİK temsilcileri asgari ücret tespitinde dikkate alınan bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, asgari ücret görüşmesinde dikkate alınan bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sundu.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplandı.

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

Basına kapalı yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, Çalışma Genel Müdürü Önder, TİSK Genel Sekreteri Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat basın mensuplarına açıklama yaptı.

Önder, toplantıda TİSK heyetinin ekonomiye ve çalışma hayatına bakış açısıyla ilgili bir sunum yaptığını, ardından TÜİK temsilcisinin komisyonu bilgilendirdiğini belirtti.

İşçi ve işveren taraflarının görüşlerini paylaştığı toplantıda, teknik bir çalışmanın yapıldığını anlatan Önder, son toplantının gelecek hafta yapılacağını, Bakanlık olarak temennilerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yeni asgari ücret rakamının oybirliğiyle belirlenmesi olduğunu söyledi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Irgat da TÜİK'in bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştığını ancak açıklanan rakamların beklentilerinin altında olduğunu dile getirdi.

Irgat, buna göre bir işçinin aylık gıda harcama tutarının ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak hesaplandığını ifade etti.

Açıklanan rakamların geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5,31 arttığını belirten Irgat, "Hayata pahalılığını dikkate aldığımızda yüzde 5,31'lik artışı anlayabilmiş değiliz. Asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir ücret seviyesinde belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Umuyoruz komisyonumuz bu yönde karar verir." dedi.

Türk-İş'in bu yıl asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile ortak hareket ettiğini anımsatan Irgat, yeni bilgiler ışığında görüş alışverişinin süreceğini söyledi.

"YÜZDE 12 GİBİ BİR ÖNERİMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

TİSK Genel Sekreteri Koç ise işveren heyeti olarak ülkenin ekonomik durumu, dünya ekonomisindeki gidişat, asgari ücretin son beş yıldaki artışının da aralarında olduğu konularda komisyona sunum yaptıklarını aktardı.

TÜİK'in komisyona sunduğu hesaplamanın işçi ve hükümet tarafının oy çokluğuyla gündeme geldiğini belirten Koç, salt gıda harcamasından yola çıkılmasından ötürü söz konusu hesaplamanın komisyona sunulmasını doğru bulmadıklarını anımsattı.

Toplantıda herhangi bir rakam ifade etmediklerini vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"Asgari ücretin siyasi polemik konusu edilmesini ve komisyon dışındaki beyanatları doğru bulmuyoruz. Bizim önceliğimiz, kayıtlı işletmelerin mutlak suretle korunması, gerçek manada vergisini ve sigorta primini ödeyen, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, sendikaların örgütlü olduğu işletmelerdir. Yüzde 36 seviyesinde kayıt dışı var. Kayıt dışıyla mücadele edilmesi şart. Asgari ücretteki teşvikler kayıtlı işletmelerin korunması için elzem. Asgari ücret desteğinin 200 lira olarak uygulanmasını talep ediyoruz. Bu desteğin çalışan sayısı ayrımı yapılmadan devam etmesini istiyoruz. Yüzde 12 gibi bir önerimiz söz konusu değil. Önümüzdeki toplantıda teklifimizi Asgari Ücret Tespit Komisyonuna sunacağız."

Koç, işçi tarafıyla mutabık oldukları konuların olduğuna dikkati çekerek, gelir vergisi dilimlerinin ve kesinti oranlarının revize edilmesi ile kayıtlı işletmeler ve toplu iş sözleşmeli yerler başta olmak üzere asgari ücret desteğinin mutlak suretle devamının bu konular arasında olduğunu vurguladı.

KOMİSYON 15 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.