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  3. Asgari ücret ne kadar? 2020 AGİ dahil asgari ücret net ve brüt tablosu nedir?

Asgari ücret ne kadar? 2020 AGİ dahil asgari ücret net ve brüt tablosu nedir?

Asgari ücret ne kadar" 2020 AGİ dahil asgari ücret net ve brüt tablosu nedir"

Asgari ücretin ne kadar olduğu araştırılıyor. AGİ dahil asgari ücret net ve brüt tablosu nedir? Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirli tarihlerde zam görüşmelerini gerçekleştiriyor. Bu görüşmelerin ardından yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı belli oluyor. 2020 yılı zam oranı için son toplantı aralık ayında yapıldı. Asgari ücret, yüzde 15 artışla brüt 2.943, net 2.324 TL olarak belirlendi.

Asgari ücretin net ve brüt ne kadar olduğu merak ediliyor. AGİ dahil asgari ücret ne kadar oldu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen toplantıların ardından yeni yılda ücretin ne kadar olacağı belli oluyor. 2020 yılı zam oranı için son toplantı aralık ayında yapıldı.  Yeni asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girdi. AGİ tutarları da bu zamla beraber artış gösterdi. Asgari ücret, yüzde 15 artışla brüt 2.943, net 2.324 TL’ye çıktı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00              

SGK PRİMİ% 14                412,02  

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43    

GELİR VERGİSİ% 15 (*)  154,51  

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ      220,73        

DAMGA VERGİSİ% 0,759          22,34       

KESİNTİLER TOPLAMI    618,30  

NET ASGARİ ÜCRET (**)              2.324,70 

 

AGİ NE KADAR?

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

Öte yandan, hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.

İŞTE 2020 AGİ TABLOSU

Bekar                                          220,73TL

Evli eşi çalışmayan                      264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu        297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu        331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu        375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu        375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu        375,23 TL

,

Evli eşi çalışan                     220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu           253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu           286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu           331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu           353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu           375,23 TL


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