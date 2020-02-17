Asgari ücret 2020 ne kadar? AGİ dahil asgari ücret brüt ve net ne kadar?

Asgari ücretin brüt ve net ne kadar olduğu araştırılıyor. AGİ dahil asgari ücret ne kadar? Her yıl gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından ücrete yapılacak zam oranı açıklanıyor. Yeni zam oranı ile beraber AGİ tutarları da artış gösteriyor. 2019 yılı aralık ayında yapılan son toplantının ardından yeni asgari ücret tutarı yüzde 15 artışla brüt 2.943, net 2.324 TL oldu. Haberimiz içerisinden 2020 yılı AGİ tutarlarına ve detaylara ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Asgari ücret 2020 yılı için brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece geçen yıla göre net asgari ücret yüzde 15,03 oranında artmış oldu.

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 2.943,00

SGK PRİMİ% 14 412,02

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 29,43

GELİR VERGİSİ% 15 (*) 154,51

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 220,73

DAMGA VERGİSİ% 0,759 22,34

KESİNTİLER TOPLAMI 618,30

NET ASGARİ ÜCRET (**) 2.324,70

AGİ NE KADAR?

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte çalışanları yakından ilgilendiren AGİ rakamları şu şekilde oldu:

"Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş, evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş, evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş."

Öte yandan, hali hazırda 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 lira, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 lira olan asgari ücret desteği, tüm işverenleri kapsayacak şekilde 75 lira olarak uygulanacak.

İŞTE 2020 AGİ TABLOSU

Bekar 220,73TL

Evli eşi çalışmayan 264,87 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 297,98 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 375,23 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 375,23 TL,

Evli eşi çalışan 220,73 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 253,83 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 286,94 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 331,09 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 353,16 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 375,23 TL