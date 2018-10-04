ASELSAN ciro artışında lider oldu!

ASELSAN, ‘Deloitte 2018 Küresel Havacılık ve Savunma Sanayi Finansal Performans Çalışması’na göre Türk Lirası bazında 2017 cirosundaki yüzde 42.3 artış ile birinci sırada yer aldı. Dünyadaki en büyük 100 şirketin yer aldığı listede ortalama ciro artışı yüzde 2.7 olarak gerçekleşti. Listede yer alan tek Türk Şirketi olan ASELSAN, ciroya göre sıralamada 63’üncü sırada yer aldı. ASELSAN, ayrıca listede Kişi başı cirosunda da yüzde 42.3 artışla birinci sırada yer aldı. Yüzde 12.7 aktif karlılığıyla 100 şirket arasında dördüncü oldu.

Akıncı’ya radar

Bu arada ASELSAN, tasarım ve üretim çalışmaları Baykar Makina tarafından gerçekleştirilen çift motorlu Akıncı İHA için, özel bir radar geliştiriyor. Radarın ilk aşamada 2019-2020 arasında kullanılacak modeli, mekanik yönlendirmeli olacak. 2021’den sonra “aktif elektronik taramalı dizi” radarı monte edilecek.