ASDEP sonuçları açıklandı mı? ASDEP 2019 başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

ASDEP sonuçları açıklandı mı? sorusu başvutRu yapanlar tarafından araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ASDEP sürekli işçi alımı kura çekimi yapıldı. Kurada çıkan adaylara sözlü sınav yapılacak.Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav tarihi ve yeri, Bakanlık web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ayrıca ilan edilecek.ASDEP sonuçları açıklandı mı? sorusunu nyanıtı haberimizde..

ASDEP SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı duyuruda "Sürekli İşçi Alım Kurası 10.12.2019 tarihinde saat 14.00'da Bakanlığımız Emek yerleşkesi Reşat Moralı toplantı salonunda (Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA) yapılacaktır." diye belirtti. Kura çekilişi gerçekleştirildi. Kura sonucunda asil veya yedek olarak belirlenen adaylar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerinin İnternet sayfasından duyuruları takip etmesi gerekmektedir.

ASDEP SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığın veya ilgili İl Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

ASDEP NEDİR?

ASDEP yani Aile Sosyal Destek Programı, sosyal yardm ve sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere göre tespiti, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve hizmetlerden yararlandırılması, diğer kamu hizmetlerinden yararlanmalarının sağlanması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştirilmesi, refah seviyelerinin yükseltilmesini amaçlayan bu sürecin tüm aşamalarında kendilerine rehberlik edilmesini öngören bir programdır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) kayıtlı vatandaşlarımızın hanelerine ASDEP çalışanları tarafından ziyarette bulunularak gerekli rehberlik, yönlendirme ve takip yapılacaktır.