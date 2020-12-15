Arzum, Çinli taklitçiyi Almanya'da toplattı

Çin’de üretilen bir kahve makinesini Almanya pazarında yakaladıklarını belirten Arzum CEO’su Mete Zadil, “2 hafta içinde toplattık. “Ürünlerimiz yurtdışında çok fazla kopyalanıyor. Çok uğraşıyoruz” dedi. Cirolarının yüzde 3’ünü Ar-Ge için harcadıklarını da belirten Zadil, “Ayrıca Fikir Atölyesi diye bir atölyemiz var. Burada şirket içerisinden veya dışarısından patentlik bir fikir çıkarsa defaten nakit bir bonus veriyoruz ve o ürün devreye girdikten sonra da kârdan yüzde pay ödüyoruz. Şu anda şirketimizde üç kişi bu şekilde kârdan pay alıyor. Ayrıca Arzum Dübek elektrikli cezve için de bir çalışanımızın kızına para ödüyoruz” diye konuştu.

SEFERTASINA İLGİ



Pandemi döneminde öne çıkan ürünlerle ilgili de bilgi veren Zadil. “İnsanlar mutfağa kapandığı için ekmek yapma makinesi ve diğer mutfak eşyaları satışı arttı. İnsanlar evde sakal bırakınca sakal düzeltme makineleri de büyük ilgi gördü. Ayrıca bu dönemde elektrikli sefertası yaptık. Modern sefertası dediğimiz ‘Foodie’ isimli bu ürün beyaz yakalılar için vazgeçilmez oldu. Yoğun talep gördü” dedi. Zadil, kahve makinesi Okka’nın ilk çıktığında ihracatının yok denecek kadar az olduğunu da anlatarak “Şimdi ihracat içindeki payı yüzde 10’a kadar çıktı” ifadelerini kullandı.

DAHA PANDEMİ YOKKEN ‘EVE KAPANMA’ TESTİ



Mete Zadil, pandemiyi erken fark ettiklerini belirterek, “Çin’de ortaya çıkınca biz de şubatta 1 gün deneme amaçlı ofisi kapattık. Bir süre sonra da zaten ofise gelmeye yasakladık” dedi. Pandemi ilk Çin’de ortaya çıkınca oraya maske yardımı yaptıklarını anlatan Zadil “Bizde ortaya çıkınca bu sefer bize maske yağdı. 15 gün içinde siperlik üretimine geçtik. 550 sağlık kurumuna 30 bin siperlik dağıttık” dedi.