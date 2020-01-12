Arnavutlukta dönüşüm TOKi'yle başlayacak

ŞENAY BÜYÜKKÖŞDERE

Arnavutluk’ta depremzedeler için TOKİ eliyle yapılacak 500 konut için protokol imzalandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj arasında imzalanan protokol törenine Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da katıldı. Rama, projenin Laç bölgesinde uygulanacağını ve Arnavutluk’un kentsel dönüşümünde yeni bir yol açılacağını söyledi. Rama, “Yapılacak projeyle şehre yeni bir yüz kazandıracağız” dedi.

ÖRNEK ALACAKLAR

Bakan Kurum, “İlk etaptaki 500 konutu yapacağız. Başbakan Rama, kent merkezinin dönüşümü gibi konularda Türkiye’nin uyguladığı modellerden yararlanmak istiyor. Bunun için ‘Örnek model kurun biz yerel ve Türk müteahhitlerle devam edelim’ dediler. Örnek bir proje oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Depremzedeler yararına turnuva

Arnavutluk'ta depremzedeler yararına Türkiye, Arnavutluk, Yunanistan ile İtalya milli takımlarının eski futbolcularının yer aldığı mini turnuva düzenlendi. Bakan Kurum, karşılaşma öncesinde futbolcularla sohbet ederken, TOKİ Başkanı Ömer Bulut karşılaşmada oynadı. Turnuvayı İtalya milli takımı kazandı.